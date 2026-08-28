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28 августа, 11:37

Происшествия

Уголовное дело возбудили после стрельбы у ресторана в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уголовное дело возбудили после потасовки со стрельбой у ресторана в деревне Жуковке Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

По предварительным данным, между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонентов. После этого злоумышленники скрылись на автомобилях.

По информации SHOT, речь идет о ресторане "Марани", в котором двое пострадавших работают охранниками. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного мужчины пулевое ранение головы, а у второго – шеи.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления личности, розыска и задержания злоумышленников. Их действиям дадут правовую оценку.

Ранее в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа неизвестный ранил несовершеннолетнего из пневматического оружия. Он несколько раз выстрелил в сторону детской площадки на улице Агрохимиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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