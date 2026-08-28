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28 августа, 12:00

Культура

Столичные учителя музыки прошли обучение на конференции в Ханты-Мансийске

Фото: Герман Совенко

С 25 по 27 августа в Ханты-Мансийске прошла третья межрегиональная конференция "Музыкальная педагогика", собравшая более 150 преподавателей школ искусств. Мероприятие состоялось при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы "Родные города" компании "Газпром нефть". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Учителя музыкальных школ Капотни посетили мастер-классы и лекции по десяти музыкальным направлениям. Занятия провели ведущие преподаватели России. По итогам обучения участники получили государственные сертификаты повышения квалификации Московского музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Центральным событием программы стала пленарная сессия "Музыкальное образование: кадры, партнерство, перспективы". В ней приняли участие губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук, народный артист России Юрий Розум, ректор института имени Ипполитова-Иванова Валерий Ворона и директор по коммуникациям "Газпром нефти" Александр Дыбаль. В завершение сессии правительство ХМАО-Югры и институт подписали соглашение о сотрудничестве. Документ станет основой для совместной работы – от подготовки специалистов до повышения квалификации действующих педагогов.

Конференция завершилась тематическими лекциями. Музыковед Ярослав Тимофеев рассказал об эволюции музыки – от песен первобытного человека до наших дней. Музыкальный критик Артем Варгафтик посвятил выступление последней симфонии П. И. Чайковского. В гала-концерте "Энергия музыки" выступили пианист Юрий Розум, гитарист Евгений Финкельштейн, оперный певец Олег Кулько и другие артисты, совмещающие педагогическую и концертную деятельность.

Александр Дыбаль отметил, что компания инвестирует не только в производство, но и в формирование благоприятных условий для жизни в долгосрочной перспективе. "Ежегодная конференция по музыкальной педагогике, которую попросили организовать руководители нескольких регионов нашей деятельности, как раз и направлена на повышение качества образования через развитие компетенций преподавателей музыки", – добавил он.

Юрий Розум подчеркнул, что учителям нужны новые методики и живое общение. "Здесь они получают не абстрактные рассуждения, а рабочие приемы и новые творческие идеи, которые можно сразу применять в музыкальной школе", – сказал он, добавив, что такие встречи превращают отдельные мастер-классы в реальную систему воспитания и образования музыкантов.

В конце года столичные педагоги традиционно примут участие в "Музыкальных мастерских Юрия Розума" в Капотне. Проект проходит при поддержке Московского НПЗ и направлен на развитие системы музыкального образования, давая детям возможность творческого взаимодействия с именитыми артистами.

Ранее сообщалось, что за 5 лет около 9 тысяч специалистов более чем из 65 регионов России приняли участие в научно-практических конференциях, а свыше 590 педагогов из 55 регионов прошли программы повышения квалификации.

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