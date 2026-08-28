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28 августа, 12:23

Политика

Песков заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

Фото: kremlin.ru

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на паузе, новых идей по их продолжению пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, Киев не хочет обсуждать урегулирование мирным путем, поэтому российские войска продолжают спецоперацию.

"Мирным путем они не хотят это обсуждать, поэтому мы продолжаем обеспечивать такую позитивную для нас динамику на фронте. И операция продолжается", – сказал Песков.

Он также заявил, что Россия продолжает наносить систематические и целенаправленные удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины. Кроме того, по его словам, очевидно продвижение российских войск на фронтах.

Ранее Песков заявил, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров России и Украины. Он также подтвердил открытость к диалогу и наличие рабочих каналов связи с США.

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Сюжеты: Переговоры по Украине , Спецоперация на Украине
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