Свыше 2,2 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 2,2 миллиона исследований качества воды проведено в Москве с начала года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, вода, которую получают горожане, соответствует всем нормам.

Ее качество анализируется по наибольшему числу физико-химических и биологических показателей – всего их 200. Контроль ведется на всем пути движения воды: на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Приборы непрерывно фиксируют любые изменения главных показателей состава. Информация с анализаторов попадает в единую информационную систему, которая позволяет специалистам быстро принимать решения по изменению методов очистки.

Помимо этого, за качеством воды в режиме реального времени следят свыше 600 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов получает система социально-гигиенического мониторинга Москвы.

Как отметил Бирюков, каждый день мегаполис потребляет около 3 миллионов кубических метров воды, в городе находится порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Такую сложную систему важно непрерывно контролировать и корректировать.

Ранее стало известно, что в ТиНАО за 14 лет модернизировали и возвели 12 очистных сооружений. По словам Бирюкова, реализация проектов повысила надежность водоотведения округов и создала необходимый резерв мощностей.

