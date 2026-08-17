Более 10 очистных сооружений реконструировали и построили в ТиНАО за 14 лет

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы реконструировали и построили в ТиНАО 12 очистных сооружений за 14 лет. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, после присоединения новых территорий к столице была проведена комплексная инвентаризация систем водоотведения. Выявленные проблемные участки потребовали модернизации действующих объектов и возведения новых.

Работы затронули населенные пункты Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино, Киевский, Кленово, Шишкин Лес и город Троицк.

Как пояснил Бирюков, реализация проектов позволила повысить надежность водоотведения округов и создать необходимый резерв мощностей.

При проведении работ применяются отечественные оборудование и материалы. Для механического удаления примесей используются решетки грубой и тонкой очистки, биологический этап включает методы глубокого удаления биогенных элементов. В технологический цикл входят доочистка на дисковых микрофильтрах или мембранах ультрафильтрации, ультрафиолетовое обеззараживание, а также мощные системы газоочистки.

Кроме того, с 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 28 канализационно-насосных станций. Работы прошли в деревнях Пучково, Яковлево, Власово, поселках Ватутинки, Приволье, Первомайское, Минвнешторга и других населенных пунктах. Особое внимание уделили исключению неприятных запахов, станции оснастили современными газоочистными установками.