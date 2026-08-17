Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 09:44

Город

Более 10 очистных сооружений реконструировали и построили в ТиНАО за 14 лет

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы реконструировали и построили в ТиНАО 12 очистных сооружений за 14 лет. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, после присоединения новых территорий к столице была проведена комплексная инвентаризация систем водоотведения. Выявленные проблемные участки потребовали модернизации действующих объектов и возведения новых.

Работы затронули населенные пункты Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино, Киевский, Кленово, Шишкин Лес и город Троицк.

Как пояснил Бирюков, реализация проектов позволила повысить надежность водоотведения округов и создать необходимый резерв мощностей.

При проведении работ применяются отечественные оборудование и материалы. Для механического удаления примесей используются решетки грубой и тонкой очистки, биологический этап включает методы глубокого удаления биогенных элементов. В технологический цикл входят доочистка на дисковых микрофильтрах или мембранах ультрафильтрации, ультрафиолетовое обеззараживание, а также мощные системы газоочистки.

Кроме того, с 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 28 канализационно-насосных станций. Работы прошли в деревнях Пучково, Яковлево, Власово, поселках Ватутинки, Приволье, Первомайское, Минвнешторга и других населенных пунктах. Особое внимание уделили исключению неприятных запахов, станции оснастили современными газоочистными установками.

Собянин: городские службы Москвы внедряют разработки столичных специалистов

Читайте также


городЖКХ

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика