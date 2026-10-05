Юбилейная конференция по спорту и туризму пройдет в МГУСиТ

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

20 и 21 октября в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ) состоится ХХ Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры, спорта, туризма и гостеприимства", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия пройдут в двух кампусах: южном на улице Кировоградской, доме 21, корпусе 1, и северном на Кронштадтском бульваре, доме 43а.

Участники обсудят актуальные научные проблемы, образовательные тренды, вопросы развития научного потенциала, а также современные подходы к спортивной тренировке и соревновательной деятельности.

Форсайт-сессия "От прошлого к будущему в науках о спорте, туризме и гостеприимстве" пройдет 20 октября. Профильные эксперты обозначат направления развития этих сфер и перспективные точки роста для научных сообществ.

В программе секционных заседаний, которые пройдут 21 октября, – 13 секций. Среди них "Актуальные вопросы спортивной подготовки, физического воспитания и управления в сфере физической культуры и спорта", "Современные тенденции и перспективы развития отрасли туризма: теория и практика" и "Психологические ресурсы спорта: от теории к практике".

В числе приоритетов – взгляды молодых ученых, новые концепции туризма и гостеприимства, перспективы развития спорта, педагогические и методологические инновации в образовании, а также развитие среднего профессионального образования.

Кроме того, предусмотрено онлайн-участие – для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав в графе "Секция, в которой планируете выступать" пункт "Я слушатель". Полный список направлений доступен на сайте университета.

Ранее сообщалось, что конференция "Малые закупки: новые возможности для МСП" состоится 9 октября в бизнес-пространстве "Митинг поинт" делового центра "Москва". Участникам расскажут о работе по 44-ФЗ и 223-ФЗ, выходе на рынок госзаказа, расширении каналов сбыта, законодательных изменениях, цифровых инструментах и гарантийной поддержке.

