Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 09:55

Наука

Юбилейная конференция по спорту и туризму пройдет в МГУСиТ

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

20 и 21 октября в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ) состоится ХХ Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры, спорта, туризма и гостеприимства", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия пройдут в двух кампусах: южном на улице Кировоградской, доме 21, корпусе 1, и северном на Кронштадтском бульваре, доме 43а.

Участники обсудят актуальные научные проблемы, образовательные тренды, вопросы развития научного потенциала, а также современные подходы к спортивной тренировке и соревновательной деятельности.

Форсайт-сессия "От прошлого к будущему в науках о спорте, туризме и гостеприимстве" пройдет 20 октября. Профильные эксперты обозначат направления развития этих сфер и перспективные точки роста для научных сообществ.

В программе секционных заседаний, которые пройдут 21 октября, – 13 секций. Среди них "Актуальные вопросы спортивной подготовки, физического воспитания и управления в сфере физической культуры и спорта", "Современные тенденции и перспективы развития отрасли туризма: теория и практика" и "Психологические ресурсы спорта: от теории к практике".

В числе приоритетов – взгляды молодых ученых, новые концепции туризма и гостеприимства, перспективы развития спорта, педагогические и методологические инновации в образовании, а также развитие среднего профессионального образования.

Кроме того, предусмотрено онлайн-участие – для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав в графе "Секция, в которой планируете выступать" пункт "Я слушатель". Полный список направлений доступен на сайте университета.

Ранее сообщалось, что конференция "Малые закупки: новые возможности для МСП" состоится 9 октября в бизнес-пространстве "Митинг поинт" делового центра "Москва". Участникам расскажут о работе по 44-ФЗ и 223-ФЗ, выходе на рынок госзаказа, расширении каналов сбыта, законодательных изменениях, цифровых инструментах и гарантийной поддержке.

Читайте также


наукагород

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика