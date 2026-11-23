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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с обращением о возбуждении уголовного дела против судьи Кызылского районного суда Тувы Чойган Чымбал-оол. Ее подозревают в вынесении трех заведомо неправосудных судебных актов, сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, на 30 ноября 2023 года у судьи были назначены заседания, которые фактически не состоялись. Однако в декабре она вынесла решения по трем делам без проведения слушаний. Они касались прекращения принудительного амбулаторного лечения и наблюдения у психиатра, взыскания долга, а также признания незаконным бездействия местных властей при предоставлении ребенку места в детском саду.

Все три решения судья датировала 30 ноября 2023 года, подписала и приобщила к материалам дел. Впоследствии Верховный суд Тувы отменил их из-за грубых процессуальных нарушений, уточнили в СК.

Представление Бастрыкина касается трех эпизодов по части 1 статьи 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного судебного акта").

Ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Тот попал под подозрение в получении взятки за вынесение нужного решения по арбитражному спору.

По версии следствия, в 2024 году через посредников судье передали миллион рублей из обещанных двух. Трое курьеров уже получили обвинительные приговоры. Согласие на привлечение судьи к ответственности дала Высшая квалификационная коллегия судей.