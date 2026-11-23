Фото: Агентство "Москва"/Юлия Морозова

Певица Лариса Долина и ее дочь Ангелина оштрафованы за неуплату административных штрафов: им назначили 9 и 6 тысяч рублей соответственно. Об этом пишет Агентство "Москва".

Постановления вынес мировой судья судебного участка № 271 столичного района Лефортово. Протоколы в отношении артистки и ее дочери были составлены по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

В сентябре против Долиной возбудили исполнительное производство. Московская административная дорожная инспекция выписала ей штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Наказание, вероятно, назначено за парковку или остановку в зоне действия запрещающих знаков.

До этого актриса шоу "Уральские пельмени" Илана Дылдина была оштрафована на 6 тысяч рублей за другой штраф, не оплаченный вовремя. Первое уведомление о взыскании она получила в январе. Тогда дорожная инспекция оштрафовала ее на 3 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге.

