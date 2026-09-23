Актриса шоу "Уральские пельмени" Дылдина вновь получила штраф

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Московский суд оштрафовал актрису шоу "Уральские пельмени" Илану Дылдину на 6 тысяч рублей за другой штраф, не оплаченный вовремя, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Первое уведомление о взыскании актрисе было направлено в январе 2026 года, тогда дорожная инспекция оштрафовала ее на 3 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге (часть 1 статьи 10.13 Закона города Москвы).

Однако в течение 60 дней актриса задолженность не погасила, в результате чего на нее зарегистрировали протокол за неуплату в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ). Отмечается, что санкция предусматривает штраф в двукратном размере или административный арест на срок до 15 суток, также возможен вариант обязательных работ на срок до 50 часов. Дело было рассмотрено в отсутствии артистки.

Ранее стало известно, что в России могут сократить срок оплаты штрафов для авто с иностранными номерами. Соответствующий закон поступил в аппарат правительства России.

Инициатива обусловлена тем, что собственники машин, зарегистрированных за рубежом, за установленные на данный момент 60 дней могут беспрепятственно покинуть страну, не исполнив постановление.