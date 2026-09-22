Иностранца арестовали на 13 суток после пикета у Мавзолея Ленина

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Тверской суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение законному требованию сотрудника полиции после пикета у Мавзолея Ленина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина на Красной площади с плакатом на английском языке. По оценке суда, содержание надписи свидетельствовало о действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Пикет проходил на территории, прилегающей к резиденции президента России, где проведение публичных мероприятий запрещено. После задержания правоохранители потребовали от иностранца проследовать в отдел полиции, однако он отказался выполнить требование и оказал сопротивление.

Помимо административного ареста, суд назначил Пламенеку штраф в размере 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации использования Вооруженных сил РФ. Еще 20 тысяч рублей он должен выплатить за нарушение установленного порядка проведения пикетирования по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Ранее в Коммунарке раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов. 43-летняя уроженка ближнего зарубежья прописала в своей квартире троих иностранцев, заведомо зная, что жить они там не будут. Случай квалифицировали как организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России.