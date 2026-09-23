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Венский земельный суд по гражданским делам удовлетворил иск Raiffeisen Bank International (RBI) и его российской дочерней структуры "АО Райффайзенбанк" к компании Rasperia Trading Limited, обязав ее выплатить компенсацию за ущерб в размере около 3,15 миллиарда евро. Об этом сообщили в пресс-службе банковской группы.

Требования истцов были признаны законными и допустимыми. У компании Rasperia есть четыре недели, чтобы оспорить это решение. Если апелляция не будет подана, постановление вступит в силу.

Затем RBI намерена обратиться в австрийское управление по финансовым рынкам с просьбой разблокировать активы Rasperia в стране. Это необходимо для выполнения судебного решения.

Речь идет об имуществе, замороженном в рамках санкций Евросоюза. В состав активов входят 28,5 миллиона акций строительного концерна STRABAG SE, дивиденды по ним за периоды с 2021 года, а также денежные средства, распределенные при уменьшении капитала STRABAG SE в марте 2024 года.

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американской компании The Coca-Cola Company и запретил ООО "Кока-кола Компания", зарегистрированному в Южной Осетии, использовать обозначение "Кока-кола" в фирменном наименовании.

Как заявил представитель The Coca-Cola Company суду, в продаже был обнаружен поддельный товар, где на этикетке изготовителем значилась новосибирская компания "ПКВ", а производителем – южноосетинское юрлицо.