Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 04:22

Экономика

Суд в Вене обязал компанию Rasperia выплатить Raiffeisen Bank 3,15 млрд евро

Фото: depositphotos/belchonock

Венский земельный суд по гражданским делам удовлетворил иск Raiffeisen Bank International (RBI) и его российской дочерней структуры "АО Райффайзенбанк" к компании Rasperia Trading Limited, обязав ее выплатить компенсацию за ущерб в размере около 3,15 миллиарда евро. Об этом сообщили в пресс-службе банковской группы.

Требования истцов были признаны законными и допустимыми. У компании Rasperia есть четыре недели, чтобы оспорить это решение. Если апелляция не будет подана, постановление вступит в силу.

Затем RBI намерена обратиться в австрийское управление по финансовым рынкам с просьбой разблокировать активы Rasperia в стране. Это необходимо для выполнения судебного решения.

Речь идет об имуществе, замороженном в рамках санкций Евросоюза. В состав активов входят 28,5 миллиона акций строительного концерна STRABAG SE, дивиденды по ним за периоды с 2021 года, а также денежные средства, распределенные при уменьшении капитала STRABAG SE в марте 2024 года.

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американской компании The Coca-Cola Company и запретил ООО "Кока-кола Компания", зарегистрированному в Южной Осетии, использовать обозначение "Кока-кола" в фирменном наименовании.

Как заявил представитель The Coca-Cola Company суду, в продаже был обнаружен поддельный товар, где на этикетке изготовителем значилась новосибирская компания "ПКВ", а производителем – южноосетинское юрлицо.

Читайте также


судыэкономика

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика