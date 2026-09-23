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23 сентября, 12:20

Мэр Москвы

Собянин: в октябре столица проведет месяц московской промышленности

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В октябре столица проведет месяц московской промышленности. Москвичи и гости города смогут посетить более 25 событий, среди которых – экскурсии на ключевые предприятия и открытые лекции, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Центральным событием станет Московский инвестиционно-промышленный форум (МИПФ), где обсудят новые инвестиционные возможности, ключевые промышленные проекты и тренды развития отрасли.

В рамках форума в особой экономической зоне "Технополис "Москва" впервые в столице пройдет Международный форум особых экономических зон. Среди его гостей – партнеры из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, в программе запланирован хакатон "Открой#Моспром", в котором примут участие более 2 тысяч человек из разных городов. Участникам предстоит решать на время реальные задачи столичных предприятий. Также в рамках МИПФ пройдет День карьеры, где можно будет найти работу или стажировку в промышленности.

По словам Собянина, Москва уверенно закрепила за собой статус главного промышленного центра страны. Опережающими темпами развиваются радиоэлектроника, фармацевтика, медицинская промышленность, электромобилестроение и аэрокосмическая отрасль.

Только с начала 2026 года заработали новые площадки, в том числе "ИнтехПро" – производство отечественной компьютерной техники, первая в России роботизированная линия серийного производства жидкокристаллических дисплейных модулей "Некс-Т" и высокотехнологичное производство рентгенодиагностических аппаратов "С. П. Гелпик".

Сейчас 4 735 столичных предприятий поставляют продукцию по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Город предлагает производителям готовую экосистему для развития: крупнейший в стране рынок сбыта, доступ к инструментам поддержки, разработкам ведущих вузов и кадровый резерв.

Мэр добавил, что город продолжит создавать комфортные условия для тех, кто делает ставку на Москву и развивает здесь производства.

Ранее Собянин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума. Он рассказал, что столица, развивая собственную экономику, укрепляет экономический потенциал всей страны. Москва формирует 23% ВВП России.

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