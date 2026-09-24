ТАСС: серия взрывов прогремела в Одессе на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия ночных взрывов прогремела в Одессе на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти также не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили центр обработки данных New-Telco, который расположен в Киеве. Данный объект является одним из ключевых. Благодаря нему осуществлялся обмен интернет-трафиком Минобороны Украины.

22 сентября войска РФ также поразили логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе. Атакованы были не только логистические центры, но и портовая инфраструктура Украины, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.