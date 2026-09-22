В Одессе поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия"

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Вооруженные силы (ВС) России поразили логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились днем 22 сентября. По данным ведомства, атакованы были БПЛА не только логистические центры, но и портовая инфраструктура Украины, а также морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который доставил грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.

Ранее российские военные поразили склад горюче-смазочных материалов ООО "Грандтерминал" в Киеве, который использовался ВСУ для приема и распределения топлива. В ведомстве уточнили, что ВС РФ в ночь на 22 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА.

При атаке также использовались ракеты "Циркон". Их запустили с морских носителей. Целями стали металлургические и химические предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса Украины, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

