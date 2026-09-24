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24 сентября, 11:43

Город

Многоквартирный дом построят по реновации в районе Гольяново

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомэкспертиза выдала положительное заключение на строительство многоквартирного дома по программе реновации в столичном районе Гольяново. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Здание появится на Амурской улице и будет рассчитано на 158 квартир. Его возведут на месте расселенного пятиэтажного дома 1966 года постройки.

Новостройка будет односекционной, общая площадь квартир превысит 10 тысяч квадратных метров. Жилье сдадут с чистовой отделкой. Участок под строительство занимает 4,3 тысячи "квадратов", площадь застройки – 2,2 тысячи "квадратов".

На первом этаже предусмотрены просторный вестибюль, колясочная и комната консьержа. Также запроектированы помещения общественного и коммерческого назначения общей площадью 382 "квадрата" с отдельными входами с улицы.

Придомовую территорию комплексно благоустроят и озеленят. Проект включает создание безбарьерной среды как снаружи, так и внутри здания.

Рядом с будущим домом расположены школы, поликлиники, магазины, службы быта, спортивные объекты, парки и скверы. До станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро можно дойти пешком.

В августе в Москве построили и ввели в эксплуатацию свыше 200 тысяч "квадратов" жилья для программы реновации. Семь новых домов возвели в пяти административных округах. Всего было оборудовано свыше 3,5 тысячи квартир с чистовой отделкой.

Собянин сообщил о полном завершении реновации в 12 районах Москвы

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