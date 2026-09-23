Более 1,3 тысячи домов полностью расселили по реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,3 тысячи старых зданий были полностью расселены за время реализации столичной программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа была утверждена в 2017 году. К настоящему моменту в нее включили 5 176 жилых домов. Москвичам предложили равнозначные квартиры в новостройках, построенных в непосредственной близости от прежних мест проживания. Благодаря этому горожанам не приходится привыкать к новой инфраструктуре.

Наибольшее количество расселенных домов находились на востоке столицы – 233 здания. Вторую строчку занимает юго-восток, где освобождено 199 домов. Замыкает тройку лидеров Западный административный округ с показателем 155 жилых строений.

Программа реализуется по принципу волнового переселения: новые дома возводят непосредственно на месте демонтированных зданий, включенных в программу. Таким образом жилищный фонд обновляется поэтапно, а москвичи остаются жить в своих районах. Исключение составляют Троицкий, Новомосковский и Зеленоградский административные округа – там горожане переезжают в пределах округа.

Освобожденные здания демонтируют с применением современной технологии "умный снос". Методика отличается экологичностью и позволяет существенно снизить воздействие шума и пыли на окружающую среду. Все строительные отходы тщательно сортируются и направляются на повторное использование.

Ранее Сергей Собянин объявил о полном завершении реновации в 12 столичных районах. В некоторых частях города работы по формированию новых кварталов выполнены на 40–50%.

Мэр рассказал, что активно переселяются жители Рязанского района. Там новые квартиры получили 440 семей.