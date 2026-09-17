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17 сентября, 09:46

Город

Почти 1,6 тыс горожан получили квартиры по реновации в ЮВАО летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 1,6 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа Москвы получили новые квартиры в рамках программы реновации летом этого года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это примерно на 60% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда документы для переезда оформили около тысячи человек", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства столицы.

Он уточнил, что в Кузьминках новое жилье получили около 700 человек. В Нижегородском районе обладателями современных квартир стали порядка 320 человек, в Рязанском районе, Люблине и Текстильщиках – приблизительно по 200 москвичей.

По словам главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, минувшим летом на юго-востоке столицы к осмотру квартир в новостройках приступили более 7,3 тысячи горожан из 43 старых домов. Из них согласие на переезд уже подписали около 5,7 тысячи москвичей, а договоры заключили порядка 1,4 тысячи человек. Всего в округе переезжают свыше 5,9 тысячи жителей.

Чтобы ускорить процедуру, на портале mos.ru работает суперсервис "Переезд по программе реновации". Туда можно заранее внести копии всех необходимых документов для подготовки проекта договора.

Возведенные по реновации жилые комплексы гармонично вписываются в городское пространство и делают жизнь москвичей комфортнее. Все они строятся по принципу безбарьерной среды, на первых этажах зданий открываются различные магазины и предприятия сферы услуг, во дворах есть площадки для игр и спорта, а также места для отдыха.

Ранее стало известно, что жители 1 306 старых домов в Москве уже получили новые квартиры с начала реализации программы реновации. Это почти 221,6 тысячи горожан. Первыми переселились жители пятиэтажек на улице Константина Федина в Северном Измайлове.

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