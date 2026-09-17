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17 сентября, 10:23

Наука

Женское захоронение X века с серебряным крестом нашли под Смоленском

Фото: 123RF.com/microgen

Знатное женское захоронение второй половины X века обнаружили в древнерусском Гнездовском археологическом комплексе в Смоленской области. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Сергей Каинов.

По словам археолога, в кургане была похоронена женщина-христианка. о чем свидетельствовал найденный при ней серебряный крест, украшенный сканью. Также рядом с ней нашли парные скандинавские овальные фибулы (металлическая застежка для скрепления деталей одежды), большую круглую фибулу для плаща и подковообразную фибулу для рубашки.

Также в захоронении обнаружили ожерелье из 60 бус с двумя серебряными подвесками из арабских дирхамов, сканно-зерненую подвеску в форме щита, нож, ножницы и ключ.

Находку предварительно датировали второй половиной X века, возможно, последней четвертью. Каинов назвал серебряный крест самой выдающейся находкой погребения.

Ранее археологи обнаружили скелет мужчины, жившего примерно 5 тысяч лет назад, в населенном пункте под Вроцлавом в Нижнесилезском воеводстве Польши. Скелет обнаружили во время археологических работ в населенном пункте Журавина. На месте раскопок также найдены фрагменты двух человеческих черепов и 42 зуба животных с отверстиями, которые, вероятно, использовались в качестве украшений.

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