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17 сентября, 11:20

Происшествия

В пригороде Йоханнесбурга за два месяца нашли девять убитых женщин

Фото: AP/STR

С начала июля в округе Экурхулени, пригороде крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга, обнаружили тела уже девяти убитых женщин. Очередную жертву нашли в районе Дон-Парк, сообщил исполняющий обязанности комиссара полиции провинции Гаутенг генерал-майор Фред Кекана в эфире радиостанции SABC.

Кекана рассказал, что тело темнокожей женщины примерно 30 лет было завернуто в простыню и лежало полуобнаженным на обочине дороги. Все девять убитых были найдены частично или полностью раздетыми. Полиция пока официально не подтверждает, но и не исключает, что все преступления связаны.

В СМИ предположили, что в пригороде действует серийный убийца. Возможно, злоумышленник знакомился с женщинами на сайтах знакомств.

Первое тело в Экурхулени обнаружили 15 июля. Все преступления были совершены в границах этого округа, поэтому он взят под особый контроль. Накануне полиция задержала молодого человека, которого проверяют на причастность к убийству одной из женщин.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел встречу с руководством национальной полиции и потребовал, чтобы убийства были раскрыты как можно скорее. Для расследования сформировали специальную следственную группу. Власти установили вознаграждение в 400 тысяч рандов (примерно 24,5 тысячи долларов) за информацию, которая поможет задержать виновных.

Ранее в Хасавюрте в кафе были убиты две женщины. По данным следователей, 46-летний местный житель на почве внезапно возникшей личной неприязни несколько раз выстрелил в них из огнестрельного оружия. Одна из женщин скончалась на месте от полученных ранений, а вторую доставили в медучреждение, но спасти ее не удалось.

Как выяснили СМИ, погибшими были мать и дочь, работавшие в кафе. Злоумышленником оказался бывший муж старшей женщины. Он просил ее уволиться из заведения, так как эта работа, по его утверждению, позорила семью.

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