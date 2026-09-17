17 сентября, 11:39Общество
Туман опустится на Москву 19 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 сентября из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение начнет действовать с 00:00 и продлится до 08:00. Аналогичный уровень погодной опасности распространяется и на Московскую область.
Ночью 17 сентября первые осенние заморозки пришли в Подмосковье. По данным синоптика Михаила Леуса, на метеостанции в Черустях воздух охладился до минус 0,1 градуса.
Тем временем на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали 7,3 градуса. На других станциях температура составила от 5 до 11,5 градуса.
Метеоролог рассказал, что первый снег в Москве ожидается с середины октября