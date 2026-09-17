Туман опустится на Москву 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 сентября из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение начнет действовать с 00:00 и продлится до 08:00. Аналогичный уровень погодной опасности распространяется и на Московскую область.

Ночью 17 сентября первые осенние заморозки пришли в Подмосковье. По данным синоптика Михаила Леуса, на метеостанции в Черустях воздух охладился до минус 0,1 градуса.

Тем временем на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали 7,3 градуса. На других станциях температура составила от 5 до 11,5 градуса.