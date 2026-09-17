Юрист Георгиева: сбор цветов с городской клумбы в Москве грозит штрафом до 4 тыс руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За каждый сорванный на городской клумбе цветок в Москве могут наказать штрафом от 3,5 до 4 тысяч рублей. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева.

Ранее в жилом комплексе "Ильинские луга" видеокамеры зафиксировали, как неизвестная нарвала букет гортензий прямо с клумбы. По словам эксперта, в Подмосковье, где все произошло, за такие действия чаще всего привлекают по статье о повреждении или уничтожении зеленых насаждений согласно статье 6.15 регионального КоАП.





Алла Георгиева юрист По ней за каждый сорванный цветок виновный может заплатить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Должностное лицо, тот же дворник, например, – от 500 до 1 тысячи. Однако штрафы будут выше, если цветы вырвут с корнем или затопчут. Это могут посчитать уничтожением, за которое гражданину придется заплатить от 500 рублей до 2 тысяч рублей, а должностному лицу – от 1 до 5 тысяч.

Если же подобное происходит в самой столице, то привлекают по статье о повреждении зеленых насаждений (4.18) КоАП Москвы.

"Здесь накажут уже не за каждый сорванный цветок, а просто за сам проступок. Штраф составит от 3,5 тысячи рублей до 4 тысяч, а для должностных лиц – 50 тысяч рублей", – пояснила Георгиева.

Кроме того, управляющая компания или другая организация, которой принадлежит клумба, во всех случаях вправе заказать оценку нанесенного ущерба и дополнительно взыскать его с нарушителя.

"Что касается необходимых доказательств, то сейчас почти все жилые дома оснащены камерами видеонаблюдения, поэтому важно запросить запись. Также подойдут фотографии, на которых будет зафиксировано, как человек обрывает клумбу", – подчеркнула Георгиева.

Могут пригодиться и фото просто идущего с букетом человека, но только если они окажутся подкреплены свидетельскими показаниями, заключила юрист.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что наказание можно получить и за самовольную обрезку деревьев во дворе многоквартирного дома. За это предусмотрен штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 до 4 тысяч рублей.