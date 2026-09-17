Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 14:19

Общество
Главная / Новости /

Юрист Георгиева: сбор цветов с городской клумбы в Москве грозит штрафом до 4 тыс руб

Юрист рассказала, что грозит за порчу городских клумб в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За каждый сорванный на городской клумбе цветок в Москве могут наказать штрафом от 3,5 до 4 тысяч рублей. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева.

Ранее в жилом комплексе "Ильинские луга" видеокамеры зафиксировали, как неизвестная нарвала букет гортензий прямо с клумбы. По словам эксперта, в Подмосковье, где все произошло, за такие действия чаще всего привлекают по статье о повреждении или уничтожении зеленых насаждений согласно статье 6.15 регионального КоАП.

По ней за каждый сорванный цветок виновный может заплатить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Должностное лицо, тот же дворник, например, – от 500 до 1 тысячи. Однако штрафы будут выше, если цветы вырвут с корнем или затопчут. Это могут посчитать уничтожением, за которое гражданину придется заплатить от 500 рублей до 2 тысяч рублей, а должностному лицу – от 1 до 5 тысяч.
Алла Георгиева
юрист

Если же подобное происходит в самой столице, то привлекают по статье о повреждении зеленых насаждений (4.18) КоАП Москвы.

"Здесь накажут уже не за каждый сорванный цветок, а просто за сам проступок. Штраф составит от 3,5 тысячи рублей до 4 тысяч, а для должностных лиц – 50 тысяч рублей", – пояснила Георгиева.

Кроме того, управляющая компания или другая организация, которой принадлежит клумба, во всех случаях вправе заказать оценку нанесенного ущерба и дополнительно взыскать его с нарушителя.

"Что касается необходимых доказательств, то сейчас почти все жилые дома оснащены камерами видеонаблюдения, поэтому важно запросить запись. Также подойдут фотографии, на которых будет зафиксировано, как человек обрывает клумбу", – подчеркнула Георгиева.

Могут пригодиться и фото просто идущего с букетом человека, но только если они окажутся подкреплены свидетельскими показаниями, заключила юрист.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что наказание можно получить и за самовольную обрезку деревьев во дворе многоквартирного дома. За это предусмотрен штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика