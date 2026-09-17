Москвичам рассказали, зачем в дни выборов нужны сертификаты безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сертификаты безопасности могут помочь защититься от злоумышленников во время голосования в ГД, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на экспертов проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы.

Такие сертификаты обеспечивают защиту соединения между пользователем и браузером. В частности, они нужны для доступа к порталу mos.ru и сервису онлайн-голосования. Достаточно открыть нужную страницу в "Яндекс Браузере" или установить на устройство сертификаты Минцифры России. Подробности можно узнать на специальной странице.

Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина подчеркнула, что московская система электронного голосования надежно защищена от внешнего вмешательства и гарантирует анонимность и неизменность каждого голоса.

Вместе с тем мошенники эксплуатируют тему выборов, чтобы выманивать личные данные и организовывать политические провокации. Шилина напомнила: никому и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать коды из СМС или личные сведения.

Аферисты, к примеру, рассылают провокационные сообщения и маскируют вредоносные рассылки под официальную информацию. Они могут написать в мессенджере и предложить перейти по ссылке для проверки данных перед голосованием, узнать адрес участка или ознакомиться со списком кандидатов. Все такие сообщения – фишинг.

Отдельную угрозу представляют боты в мессенджерах, через которые предлагают проверить, корректно ли учтен голос, или сообщить другую информацию о голосовании. Любые данные, переданные таким ботам, могут быть использованы для дискредитации выборов и провокаций.

Кроме того, в дни выборов мошенники звонят, представляясь сотрудниками официальных ведомств, и задают вопросы о голосовании. В действительности городские ведомства и избиркомы никогда не звонят избирателям с просьбами сообщить коды или личные данные.

Если есть сомнения, что позвонивший действительно сотрудник официального ведомства, специалисты советуют прервать разговор и перезвонить в нужную организацию самостоятельно. Список проверенных контактов опубликован на портале mos.ru. Чтобы не стать жертвой аферистов, важно также регулярно менять пароли от учетной записи на mos.ru, проверять активные сессии и использовать двухфакторную аутентификацию.

Убедиться, что учетная запись подходит для онлайн-голосования, можно только через виджет в личном кабинете на mos.ru. Адреса участков, информацию о кандидатах и партиях можно найти на сайтах ЦИК РФ и Мосгоризбиркома. Все уведомления о выборах приходят только через официальные каналы: СМС от DIT_MOS и ELEC_MOS, письма – с адреса newsletter@mos.ru.

В рамках проекта «Перезвони сам» в столице круглосуточно работает горячая линия по противодействию телефонному мошенничеству. Обратиться можно по номеру 8 (495) 870-35-94. Специалисты подскажут, как действовать при мошеннических звонках и сообщениях с угрозами. Если человек уже стал жертвой, то необходимо обратиться в полицию по телефону 102.

Ранее стало известно, что в Москве завершили техническую подготовку системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Онлайн-страница для голосования, терминалы на участках и электронный реестр избирателей готовы к выборам. Дополнительно созданы резервные схемы и алгоритмы, которые обеспечат работу системы при пиковых нагрузках или в нештатных ситуациях.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать на участке или онлайн. Всего для участия в выборах депутатов Госдумы зарегистрирован 4 361 кандидат.