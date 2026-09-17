Пашинян на фоне развода выложил видео под песню "Снова стою одна"

Видео: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, в котором он молча сидит под песню российской певицы Елены Ваенги. Ролик размещен на его страницах в Instagramи Telegram.

На видео продолжительностью 14 секунд Пашинян смотрит в камеру, а на фоне звучит трек со строчками "Снова стою одна, снова курю, мама, снова". В конце ролика премьер сложил из пальцев сердечко.

"Доброе утро, желаю вам хорошего дня, люблю вас всех", – подписал публикацию Пашинян.

В комментариях пользователи в основном положительно оценили пост, отметив удачный выбор песни для видео.

В феврале 2026 года супруга Пашиняна Анна Акопян публично объявила о завершении гражданского брака. Она призвала подписчиков быть сдержанными. Другие подробности не приводились.