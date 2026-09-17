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17 сентября, 16:00

Спорт

Футболист Акинфеев рассказал о сохраняющихся проблемах с коленом

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстановление после травмы и пока не готов вернуться к официальным матчам. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Голкипер сообщил, что поврежденное колено по-прежнему дает о себе знать, однако он каждый день занимается в зале и ждет момента, когда сможет присоединиться к партнерам на поле.

Акинфеев также отметил, что еще не поставил точку в своей карьере, и добавил, что команда и он сам уже справлялись с подобными ситуациями.

Травму вратарь получил 4 апреля во время матча 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", который завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. Позднее Акинфеев сообщал, что его восстановление затянулось, летом он не отдыхал, а лечился. Футболист также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

Ранее Акинфеев во второй раз стал претендентом на звание лучшего вратаря премии "Герои РПЛ". Вместе с ним на награду номинировались Станислав Агкацев из "Краснодара" и Максим Бориско из калининградской "Балтики". Церемония прошла 9 июля в Москве.

40-летний Акинфеев был самым возрастным участником номинации. По итогам сезона-2025/2026 он провел 20 матчей, пропустил 23 мяча и трижды сохранил ворота в неприкосновенности. Голкипер уже становился обладателем премии – по итогам сезона-2022/2023.

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