Две женщины поймали тунца весом 285 кг на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Борис Рябченков"

Две жительницы Сахалина поймали тунца весом 285 килограммов, что стало рекордом для Дальнего Востока. Об этом сообщила ТАСС одна из рыбачек Вероника Максимова.

По ее словам, улов произошел на Восточном побережье острова, в районе мыса Свободного. Женщины вышли на лодке с озера Изменчивого, а на обратном пути, примерно в 3–4 километрах от берега, клюнул тунец.

"На борт мы его не затаскивали, мы его тащили волоком. Он нас таскал просто, нашу лодку, она же резиновая, и вот она как поплавок была. Руки устали сильно", – подчеркнула Максимова.

Женщина отметила, что трофейную рыбу добывает уже пять лет и крупные экземпляры ей попадались и раньше – весом 100–150 килограммов. В этот раз справиться в одиночку не удалось, поэтому женщина сразу обратилась за помощью в "тунцовый чат" взаимопомощи.

Она рассказала, что им на берегу с тунцом помогли отдыхающие. В свою очередь, женщины поделись с другими людьми рыбой.

Ранее рыбак во Владивостоке поймал на удочку тунца весом 232 килограмма и длиной 2 метра 17 сантиметров. Трофей достался руководителю секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Даниле Расохину. На то, чтобы поднять тунца на борт катера, у него ушло четыре часа.

