Власти ОАЭ нашли тело россиянина, пропавшего после ЧП с судном Hercules Star

Фото: 123RF.com/philipus

Тело российского моряка, который числился пропавшим без вести после инцидента с судном Hercules Star у побережья Дубая, найдено. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае и Северных Эмиратах, передает РИА Новости.

В диппредставительстве уточнили, что информация поступила от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас проводятся необходимые процедуры, после завершения которых тело передадут для репатриации в Россию.

Консульство поддерживает постоянную связь с властями ОАЭ, представителями судоходной компании и родственниками погибшего.

Российский моряк пропал без вести после повреждения Hercules Star у берегов Дубая. Судно получило серьезные повреждения, поэтому доступ во внутренние помещения был невозможен. Сейчас специалистами принимаются меры по стабилизации корабля. Также прорабатывается вопрос о буксировке к сухому доку или причалу.