Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов Дубая

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Россиянин, входивший в состав экипажа судна, поврежденного у берегов Дубая, числится пропавшим без вести. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России.

"Продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения", – отметили дипломаты.

Как уточнили в генконсульстве, судно получило серьезные повреждения, поэтому доступ во внутренние помещения, где мог находиться моряк, пока невозможен. В настоящее время принимаются меры по стабилизации корабля и предотвращению его дальнейшего крена. Прорабатывается вопрос о буксировке к сухому доку или причалу, что позволит получить доступ к поврежденным отсекам.

Генконсульство поддерживает контакты с компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов и представителями компании-судовладельца и следит за развитием ситуации.

Ранее супертанкер El Gaia подорвался на морских минах, пытаясь пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива. В Корпусе стражей исламской революции Ирана уточнили, попытки потушить судно результатов не принесли.