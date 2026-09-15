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15 сентября, 13:33

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Автоюрист Шумский: за сбитого лося водителю придется заплатить 80 тысяч рублей

Автоюрист рассказал о финансовых последствиях ДТП с лосем для водителя

Фото: depositphotos/bborriss.67

За сбитого лося водителю придется заплатить 80 тысяч рублей, однако это не штраф, а компенсация государству, которому формально принадлежат звери. Деньги можно заплатить не только самим, но и по полису ОСАГО, если водитель не покинул место ДТП, рассказал Москве 24 автоюрист Александр Шумский.

Эксперт прокомментировал аварию, которая произошла на трассе М-12 в Подмосковье. Сообщалось, что лось внезапно выбежал на дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара рога пробили лобовое стекло и прошли в нескольких сантиметрах от водителя и пассажира.

Люди не пострадали, а лось погиб на месте. После случившегося на тушу наехала вторая машина и перевернулась. Ее водитель также не пострадал.

По словам Шумского, в случае аварии с животным ремонт автомобиля никто не оплачивает – человек остается пострадавшим, так как правил не нарушал, а животное выскочило неожиданно, и предотвратить столкновение было практически невозможно.

"Если зверь скончался, эту сумму (80 тысяч рублей. – Прим. ред.) нужно отдать. Если оно убежало и ущерб невозможно установить – оплата не требуется. Если животное нашли раненым, оказали ветеринарную помощь, например на 20 тысяч рублей, – это ущерб государству, который тоже можно списать с ОСАГО. Если есть КАСКО, свою машину можно отремонтировать по нему, если нет – только за свой счет", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что если речь идет о платном участке дороги, то там действует закон "О защите прав потребителей". С "Автодора" как управляющей компании, которая не обеспечила безопасность проезда, можно взыскать стоимость ремонта автомобиля.

"В самом ДТП часто обвиняют водителя (например, он двигался слишком быстро, даже в рамках разрешенной скорости, что не позволило предотвратить столкновение), но, поскольку услуга была оказана неправильно, есть шанс взыскать с компании деньги", – уточнил Шумский.

Для обращения необходимо сделать экспертизу транспортного средства, оценить ущерб и предъявить досудебную претензию управляющей компании. Скорее всего, указал автоюрист, в удовлетворении откажут, после чего можно будет обратиться в суд по месту жительства.

"Бремя доказывания лежит на организации: она должна обосновать то, что оказала услугу качественно, был форс-мажор. Если бы были ограждения или сетки, животное не могло бы выбежать, если же это произошло – возможно, защита была недостаточной", – заключил Шумский.

Ранее Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о сезоне гона у лосей. В этот период животные теряют осторожность и могут неожиданно выходить на дорогу. Наибольший риск столкновения с парнокопытными сохраняется на МКАД в районе национального парка "Лосиный остров" и Измайловского лесопарка, а также в ТиНАО, где много лесов и рек. Опасные участки есть и на вылетных магистралях рядом с зелеными зонами.

В Подмосковье лось выбежал на трассу и устроил ДТП

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