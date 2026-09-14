Депутат Куринный рассказал о судьбе законопроектов о запрете вейпов в РФ

Кемеровские врачи спасли 16-летнего подростка с диагнозом "вейп-ассоциированное заболевание легких", рассказали в региональном Минздраве. Причем такой диагноз в области поставили впервые. Чем грозит это заболевание и рассматривается ли полный запрет вейпов в России, разбиралась Москва 24.

"Развивается очень быстро"

Врачи спасли 16-летнего жителя Кемерова с тотальным поражением легких, вызванным курением вейпа. По данным регионального Минздрава, диагноз "вейп-ассоциированное заболевание легких" был поставлен в области впервые.



В ведомстве отметили, что изначально подростка госпитализировали с подозрением на пневмонию, после чего удалось купировать дыхательную недостаточность и интоксикацию. Однако спустя месяц после выписки парень вновь оказался в больнице – на этот раз в реанимации: уровень кислорода в крови составил 65% при норме 95–100%. Сначала подросток отрицал использование электронных сигарет, но после МСКТ-исследования и оглашения диагноза признался, что курит вейп уже два года.

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус предупредил в беседе с НСН, что на сегодняшний день "вейп-ассоциированное поражение легких" не имеет отработанных методов оперативной диагностики.





Андрей Продеус врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор К большому сожалению, ее будет все больше и больше, если мы не остановим распространение вейпов. Эта болезнь развивается очень быстро, значительно быстрее, чем любая патология при курении сигарет.

По словам врача, течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию. Причем проблемы могут возникнуть уже через четыре месяца после начала курения вейпов.



Ранее в Пермском крае полиция начала проверку после госпитализации 15-летней девушки с отравлением вейпом. Она приобрела электронную сигарету и почувствовала себя плохо во время занятий в школе, после чего была доставлена в больницу.



При этом предполагается, что полный запрет на розничную продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции может быть введен в 28 российских регионах. Ранее вступил в силу закон, который позволяет местным властям устанавливать подобные ограничения самостоятельно с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года.

"Лечение зависит от стадии"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал Москве 24, что "вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI – "болезнь вейперов".

"Основной фактор, связывающий всех пациентов, – употребление электронных сигарет. Специфических симптомов нет: на начальных стадиях возможны небольшая слабость, покашливание, легкая температура. В дальнейшем присоединяются одышка, чувство нехватки воздуха, плохая переносимость физических нагрузок", – пояснил специалист.

По его словам, заболевание поддается терапии, однако при тяжелом течении и без своевременного лечения риск летального исхода сохраняется. Шансы на полное восстановление существенно возрастают, если пациент вовремя обратится к врачу и полностью откажется от использования вейпов.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Лечение зависит от стадии: на начальных этапах может быть достаточно отказа от вейпов, в более серьезных случаях – госпитализация, симптоматическая терапия, глюкокортикостероиды, ингаляции увлажненного кислорода. В крайне тяжелых ситуациях – реанимация и искусственная вентиляция легких.

Эксперт выделил две основные причины, почему подростки чаще сталкиваются с этой проблемой. Во‑первых, бронхолегочная система у молодых людей еще формируется и более уязвима. Во‑вторых, свою роль играет распространенность вейпов среди молодежи, фактически это стало трендом.

При этом заболевание может проявиться не только при длительном употреблении, но и после нескольких затяжек. Соответственно, чем шире распространено использование вейпов в этой возрастной группе, тем выше уровень заболеваемости, заключил Овечкин.

"Неудачная полумера"

В базе Госдумы находятся три законопроекта о полном запрете вейпов в России, однако в данный момент они находятся без движения. Об этом Москве 24 рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, неизвестно, стоит ли ждать подобных запретов на федеральном уровне в скором времени. При этом механизм ограничений отдельными регионами он назвал малоэффективным.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Из соседнего субъекта можно доставить товар, что лишь уводит процесс в тень, и контроль за качеством становится хуже. Это полумера, причем неудачная.

При нынешнем механизме складывается парадоксальная ситуация: доходы от налогов с официальной продажи вейпов фактически будут уходить в соседний регион. Получается противоречивая схема – в одном месте вводят запреты, а в другом на этом зарабатывают, отметил парламентарий.

Также сохраняется риск, что в регион, где вейпы официально не продаются, могут подпольно привезти некачественный товар. В таком случае проследить его соответствие требованиям очень сложно, резюмировал депутат.

