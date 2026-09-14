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14 сентября, 21:56

Происшествия

Приказавшего атаковать порт Кавказ командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку

Фото: 123RF.com/snowing

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира Вооруженных сил Украины Юрия Яцкевича, который приказал атаковать акваторию порта Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уточняется, что командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Яцкевич признан виновным в террористическом акте, повлекшем гибель человека. Он объявлен в международный розыск.

Следствие выяснилось, что в июле 2024 года Яцкевич приказал своим подчиненным использовать противокорабельные ракеты "Нептун" для атаки на акваторию порта Кавказ. В результате этого удара пострадали сотрудники порта и команда двух гражданских судов. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

Фрагментами ракет и поражающими элементами оказались повреждены два гражданских судна и несколько сооружений порта. Имущественный ущерб превысил 33,5 миллиона рублей.

Кроме того, ранее следователи установили причастность Яцкевича к атаке на город Орел. В декабре 2025 года он отдал приказ нанести удар по гражданским объектам. В ходе атаки была повреждена Орловская ТЭЦ, из-за чего более 20 тысяч жителей региона остались без электричества и теплоснабжения.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил гражданина Нидерландов Амеллука Аднана к 6,5 года колонии. Его признали виновным по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте".

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