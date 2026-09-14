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14 сентября, 16:48

Происшествия

Наемника из Нидерландов заочно приговорили к 6,5 года колонии в ДНР

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Нидерландов Амеллука Аднана к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Аднан признан виновным по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте". Суд установил, что с 1 марта по 30 апреля 2022 года он входил в состав интернационального легиона, действовавшего на территории Украины.

За участие в боевых действиях Аднан получил вознаграждение в размере более 155 тысяч рублей в эквиваленте. Эти средства суд постановил конфисковать в доход государства.

Ранее стало известно, что почти тысяча иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований, объявлена в международный розыск. В отношении 297 иностранных боевиков расследование уже завершено. Кроме того, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам.

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