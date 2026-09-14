Ветеринары в Москве прооперировали белку дегу с некрозом хвоста

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Специалисты Тушинской ветеринарной клиники прооперировали бельчонка дегу с некрозом хвоста. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Редкий питомец по кличке Симик поступил к ратологу Никите Черняеву с травмой хвоста. Рана долго не заживала и кровоточила, что привело к некрозу. Ветврач решил немедленно ампутировать омертвевшую часть.

Операция прошла успешно под газовым наркозом. В это время грызуну также почистили зубы и подпилили переросшие резцы.

В пресс-службе рассказали, что дегу, или чилийская белка, является небольшим грызуном из Чили. На родине они считаются сельскохозяйственными вредителями, однако в домашних условиях их содержат как декоративных животных.

Ранее столичные ветеринары выявили кисты радужной оболочки в обоих глазах канадского сфинкса Мии. Они являются доброкачественными, не вредят зрению и не требуют лечения. При этом у кошек такая патология встречается гораздо реже, чем у собак. Ветврачи отметили, что решение хозяев проконсультироваться со специалистами было правильным.