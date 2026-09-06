Московские ветеринары спасли кота с застрявшей в решeтке слива раковины лапой

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Столичные ветеринары помогли коту Кузьме, который застрял лапой в решетке сливного отверстия раковины. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мосветобъединение".

Инцидент произошел во время купания питомца. Владелица привезла кота в Советскую ветклинику.

"На прием прибежала заплаканная девушка с совершенно мокрым котом в переноске. Дежурная бригада успокоила клиентку, затем кота и выяснила, что случилось: Кузьму купали и его пальчик застрял в решетке слива раковины", – рассказали в пресс-службе.

Владельцы самостоятельно разобрали сифон, но вытащить лапу не смогли, поэтому привезли кота в клинику с решеткой на лапе. Хирург Юлия Романова благополучно освободила лапу Кузьмы.

"Счастливые девушка и кот отправились домой; в дальнейшем им рекомендовали закрывать слив при принятии питомцем водных процедур", – заключили в пресс-службе.

Ранее кот по кличке Пэйн проглотил почти метровый шнурок от спортивных брюк. Питомца доставили в Советскую ветклинику в плохом самочувствии. Он отказывался от еды, его тошнило. Питомцу потребовалось хирургическое вмешательство.

