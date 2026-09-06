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06 сентября, 11:22

Транспорт

Минтранс РФ ускорит сертификацию гидропланов частных авиастроителей

Фото: 123RF.com/tankist276

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство изучит гидропланы, представленные частными авиастроителями, и при положительном результате ускорит их сертификацию. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам министра, на недавнем совещании с Минпромторгом частные производители показали свои разработки. Среди них есть гидропланы, способные садиться на реки и озера, с невысокой стоимостью. Они рассчитаны на 6 мест, но производители готовы выпускать и 9-местные версии.

Никитин отметил, что такие суда могут быть востребованы для малой авиации на Дальнем Востоке. Если проверка пройдет успешно, сертификацию планируется провести в кратчайшие сроки.

Кроме того, глава Минтранса сообщил, что ведомство будет поддерживать малую авиацию небольших производителей для обеспечения транспортной доступности малых и отдаленных поселков.

Ранее в России создали макет нового двигателя для малых пассажирских самолетов, включая Ан-2. Силовая установка ВК-1600С предназначена для воздушных судов малой размерности, в частности для ТВС-2ДТС, а также может применяться на машинах Ан-2 и Ан-3.

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