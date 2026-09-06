06 сентября, 11:42Политика
Рябков не исключил трехстороннюю встречу лидеров РФ, США и Китая
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается. Его слова приводит ТАСС.
Рябков отметил, что идея такого формата уже обсуждается в публичном пространстве, однако говорить о переходе к практической подготовке пока преждевременно.
Он подчеркнул, что ключевым остается вопрос содержательной части будущей встречи и ожидаемых результатов. При этом Рябков напомнил, что форматы на высшем уровне сами по себе значимы и посылают нужные сигналы, как, например, формат РИК (Россия – Индия – Китай).
Дипломат добавил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался.
"Я не могу ничего исключать, разумеется. Но с практической точки зрения мне на сегодня нечего добавить к тому, что я только что произнес", – заключил Рябков.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил встречу Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Китае. Он уточнил, что возможность проведения таких переговоров обсуждалась в ходе встречи российского лидера и главы КНР на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В 2026 году основными направлениями работы объединения станут открытость, инновации и сотрудничество.