Патриарх Кирилл встретил мощи Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя во время литургии. Об этом сообщает ТАСС.

После богослужения патриарх второй год подряд возглавит Общемосковский крестный ход. Во время шествия будут пронесены мощи князя.

Из-за масштаба мероприятия приложиться к святыне во время крестного хода будет невозможно. Однако после его завершения мощи выставят для поклонения верующих в храме Христа Спасителя в Москве.

Доступ к останкам князя был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.

