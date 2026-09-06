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06 сентября, 07:57

Происшествия

Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома, пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По словам главы региона, инцидент произошел утром 6 сентября в Советском районе города. В результате вражеской атаки БПЛА повреждения получили два жилых дома. Несовершеннолетний мальчик получил ранения и был доставлен в больницу. Там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что жильцы поврежденных зданий эвакуированы. На местах происшествий работают экстренные службы.

Ранее один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Дрон атаковал гражданский автомобиль. Находившийся в машине мужчина скончался на месте от полученных травм. Женщина, также находившаяся в транспортном средстве, получила тяжелые ранения.

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