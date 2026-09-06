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Ушаков: Уиткофф и Кушнер сформулировали ряд соображений по урегулированию конфликта

Уиткофф и Кушнер сформулировали ряд соображений по урегулированию конфликта – Ушаков

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах с Владимиром Путиным сформулировали ряд соображений по возможным путям урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, американская сторона серьезно подготовилась к визиту: помимо традиционной заинтересованности в скорейшем прекращении боевых действий, были сформулированы конкретные соображения относительно вариантов урегулирования.

Также Ушаков добавил, что переговоры не ограничились темой Украины. Речь шла и о возможных крупных экономических российско-американских проектах.

Ранее в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Встреча длилась более трех часов. Кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля вечером 5 сентября.

Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября

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Сюжет: Переговоры по Украине
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