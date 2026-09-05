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05 сентября, 21:20

Происшествия

Движение на 103-м км МКАД восстановлено после аварии с тремя авто

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Движение на 103-м километре МКАД восстановлено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП на МКАД произошло днем 5 сентября. Там столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. Предварительно, водитель легковушки на скорости резко перестроился и врезался в грузовые машины. Пострадавших нет.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске. Все они двигались в попутном направлении. После инцидента два человека обратились за медицинской помощью.

До этого на юге столицы произошло ДТП с участием поливальной машины и автобуса коммерческого перевозчика. Никто не пострадал. Отмечалось, что в отношении перевозчика организуют служебную проверку.

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