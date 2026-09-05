Торговые суда подверглись атаке в Персидском и Оманском заливах

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Несколько торговых судов атакованы в северной части Персидского залива и в Оманском заливе. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

В UKMTO уточнили, что корабли намеренно пытались вывести из строя в рамках продолжающейся военной активности в регионе. Данных о пострадавших и возможном ущербе окружающей среде пока нет.

Ранее танкер загорелся в Красном море недалеко от саудовского города Янбу после попадания неизвестного снаряда. Возгорание произошло на палубе. Все члены экипажа были спасены.

До этого танкер Caroline Bezengi потерпел крушение у берегов Омана, перевозя почти миллион баррелей нефти. При этом медленное погружение танкера спровоцировало утечку, и разлив нефти растянулся на территории около 800 квадратных километров.

