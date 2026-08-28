Торговое судно загорелось и затонуло после удара у берегов Румынии

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Торговое судно PROGRESS IV загорелось и затонуло после удара в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море. Об этом сообщает портал Informat.

Инцидент произошел в 20 милях от прибрежного поселения Сфынту-Георге. Все 12 членов экипажа были спасены, один моряк получил травмы.

"По судну был нанесен удар, и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар. Будет проведено расследование", – заявил президент Румынии Никушор Дан.

Ранее турецкий танкер STAR II получил повреждения в результате атаки беспилотника в Черном море. Удар пришелся по судну, принадлежащему турецкой компании Statü Denizcilik, в результате чего рубка получила серьезные повреждения и полностью вышла из строя.

Еще один инцидент произошел в начале августа: БПЛА атаковали торговое судно Nadezhda в Черном море. Корабль под камерунским флагом перевозил овощи и фрукты из Турции в Новороссийск. Четыре моряка были ранены, среди них – трое турецких граждан.