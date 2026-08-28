Rockstar Games показала расширенный геймплей GTA VI

Фото: youtube.com/Rockstar Games

Компания Rockstar Games представила геймплейный трейлер Grand Theft Auto VI, раскрыв новые подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика.

В опубликованных материалах показаны игровые локации, включая Вайс-Сити, остров Киз и гора Калага. На сайте также появились новые видеоролики и скриншоты из игры.

Из-за большого числа зрителей трансляция ролика на платформе Netflix некоторое время была недоступна. Кроме того, не выдержала нагрузки и платформа Twitch, где также планировался стрим с новыми кадрами экшена.

Выход GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Показу расширенного трейлера предшествовало множество утечек с записями игрового процесса GTA VI. В Rockstar Games выразили разочарование в связи с утечками. В компании также принесли извинения за время, потребовавшееся на завершение игры.

События GTA VI развернутся в штате Леонида. Главной локацией станет Вайс-Сити. Центральными персонажами истории будут Люсия и Джейсон.