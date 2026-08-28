Глава Сирии аш-Шараа назначил лидера курдов своим советником

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Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял решение назначить своим советником лидера распущенных курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) Мазлума Абди. Соответствующий указ опубликовало агентство SANA.

"Мустафа Халиль Абди (настоящее имя Мазлума Абди. – Прим. ред.) назначен советником президента республики", – говорится в указе.

Ранее Абди заявил о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства.

По его словам, миссия "Сирийских демократических сил" завершена и теперь наступает этап "от обороны к строительству Сирии".