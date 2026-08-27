Экс-глава МИД Украины Кулеба предрек экономике страны большие сложности

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экономику страны ждут серьезные проблемы из-за спада экспорта сельхозпродукции. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Кулебы, сокращение поставок агропродукции приведет к тому, что экспортеры не привезут валюту в страну и не заплатят налоги.

"У нас будут сложности большие с экономикой, потому что у нас просел сельскохозяйственный экспорт. Это значит, что экспортеры не привезут наличку в страну, не заплатят налоги. О дыре в бюджете вы слышали. Откуда эту дыру закрывать, пока не понятно", – отметил он.

Ранее совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине транша в размере 690 миллионов долларов. Новый транш доводит совокупный объем выплат Киеву до примерно 2,2 миллиарда долларов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране предстоит "очень тяжелая зима". Так он прокомментировал назначение на пост премьер-министра экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. По словам Зеленского, Украине нужен премьер, который понимает предстоящие вызовы и "сосредоточен на энергетических вопросах".