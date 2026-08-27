Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 21:48

Туризм

В АТОР раскритиковали рекомендацию не посещать Вьетнам и Мальдивы

Фото: 123RF.com/seanh

Информация о необходимости отказа от поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам содержит серьезные фактические ошибки. Об этом ТАСС сообщили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации подчеркнули, что распространяемые в интернете сведения особенно искажены в части, касающейся Мальдивских островов. Также представители ассоциации назвали некорректным объединение Вьетнама, Филиппин и Мальдив в одну группу "опасных направлений", поскольку природа и сезонность рисков в этих странах кардинально различаются.

В ассоциации отметили, что утверждение о "нестабильной погоде" на Мальдивах является грубой ошибкой. Архипелаг расположен в экваториальной зоне, где тропические циклоны – тайфуны и ураганы – вообще не формируются и не проходят. С мая по октябрь там длится сезон дождей, связанный с муссоном, однако это не стихийное бедствие, а кратковременные тропические ливни, которые часто идут ночью и не мешают пляжному отдыху.

Что касается Вьетнама, то предупреждение о необходимости "отказаться от поездок" в АТОР назвали "откровенно хайповым" и не учитывающим официальных прогнозов.

Согласно заявлению Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама от 19 августа 2026 года, количество тайфунов и тропических депрессий в этом году, вероятно, будет ниже среднего многолетнего значения. Ожидается, что страну могут затронуть или пройти рядом всего один–три тайфуна за весь сезон.

Кроме того, по прогнозам Государственной метеорологической службы Филиппин, до конца 2026 года в стране и около нее ожидается от пяти до семи тропических циклонов. Это укладывается в средние многолетние показатели.

Осенью на Филиппинах идут дожди, однако это не означает, что все курорты закрыты, а поездки небезопасны, добавили в АТОР. Погода на разных островах архипелага может сильно отличаться.

Ранее сообщалось, что Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Сейчас регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Мале выполняет "Аэрофлот". Однако заинтересованность в полетах выразили и другие российские перевозчики.

Читайте также


туризм

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика