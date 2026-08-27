В АТОР раскритиковали рекомендацию не посещать Вьетнам и Мальдивы

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Информация о необходимости отказа от поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам содержит серьезные фактические ошибки. Об этом ТАСС сообщили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации подчеркнули, что распространяемые в интернете сведения особенно искажены в части, касающейся Мальдивских островов. Также представители ассоциации назвали некорректным объединение Вьетнама, Филиппин и Мальдив в одну группу "опасных направлений", поскольку природа и сезонность рисков в этих странах кардинально различаются.

В ассоциации отметили, что утверждение о "нестабильной погоде" на Мальдивах является грубой ошибкой. Архипелаг расположен в экваториальной зоне, где тропические циклоны – тайфуны и ураганы – вообще не формируются и не проходят. С мая по октябрь там длится сезон дождей, связанный с муссоном, однако это не стихийное бедствие, а кратковременные тропические ливни, которые часто идут ночью и не мешают пляжному отдыху.

Что касается Вьетнама, то предупреждение о необходимости "отказаться от поездок" в АТОР назвали "откровенно хайповым" и не учитывающим официальных прогнозов.

Согласно заявлению Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама от 19 августа 2026 года, количество тайфунов и тропических депрессий в этом году, вероятно, будет ниже среднего многолетнего значения. Ожидается, что страну могут затронуть или пройти рядом всего один–три тайфуна за весь сезон.

Кроме того, по прогнозам Государственной метеорологической службы Филиппин, до конца 2026 года в стране и около нее ожидается от пяти до семи тропических циклонов. Это укладывается в средние многолетние показатели.

Осенью на Филиппинах идут дожди, однако это не означает, что все курорты закрыты, а поездки небезопасны, добавили в АТОР. Погода на разных островах архипелага может сильно отличаться.

Ранее сообщалось, что Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Сейчас регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Мале выполняет "Аэрофлот". Однако заинтересованность в полетах выразили и другие российские перевозчики.