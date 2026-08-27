Baza: бывшая жена франчайзи "Инвитро" обвинила его в избиениях и похищении сына

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Бывшая жена бизнесмена Андрея Каута, работающего по франшизе медцентра "Инвитро", обвинила его в домашнем насилии и похищении их семилетнего сына. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX.

Как рассказала изданию представитель бывшей жены Каута Валерии, в июле мужчина забрал ребенка на прогулку и не вернул. Позже в ее распоряжении оказалось видео, где мальчика держат на цепи. Валерия уверена, что такое "воспитание" калечит психику ребенка.

Представитель женщины добавила, что на протяжении 13 лет брака мужчина неоднократно избивал жену, в том числе при детях, оскорблял ее, а также уничтожал квартиру.

После развода пара вступила в судебный спор о том, с кем будут жить дети. Их младшей дочери нет и 3 лет. Также Валерия хочет вернуть семилетнего сына. Уже второй месяц женщина не знает, где и как он живет.

Ранее в Башкирии 29-летняя женщина убила дочь, так как та раздражала ее своим плачем. По данным следствия, с августа 2024-го по февраль 2025 года она систематически истязала девочку, в том числе ограничивала в еде, из-за чего та почти не набирала вес.