Движение было закрыто на 4 из 5 полос МКАД в районе Киевского шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение было закрыто на МКАД в районе Киевского шоссе, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Проехать не было возможности по 4 из 5 полос на внутренней стороне МКАД. Ограничения также коснулись 3 из 4 полос Киевского шоссе в районе Ракитки по направлению в центр.

Ранее сообщалось, что с 28 по 30 августа из-за проведения концертов будет перекрыто движение в районе Большой спортивной арены "Лужников". Например, с 08:00 будет закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Помимо этого, с 20:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора) и улицам Савельева (от Усачевой до Доватора).

