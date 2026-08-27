В Москве актуализируют стандарты озеленения для жилых объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нормативы градостроительного проектирования столицы внесут изменения, которые позволят увеличить качество обеспеченности новой жилой застройки озелененными территориями. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Нормативы градостроительного проектирования представляют собой свод обязательных правил, определяющих состав и объем инфраструктуры, которая должна сопровождать новую жилую застройку. Они нужны, чтобы жители гарантированно получали комфортную среду: зеленые дворы, скверы, детские площадки и удобные пешеходные маршруты.

После обновления правила расчета для объектов нового жилищного строительства будут регламентировать соотношение площадей во дворе возводимого комплекса: сколько места отводится непосредственно под зеленые зоны, а сколько – под детские площадки, зоны отдыха для взрослых и дорожно-тропиночную сеть.

Согласно новым требованиям, на каждого жителя будущих новостроек будет приходиться не менее 5 квадратных метров озелененной территории. Из них 3,5 квадратных метра и более отведено зеленым насаждениям, а не менее 1,5 квадратного метра – под благоустройство территории, включающее всю необходимую инфраструктуру.

По словам Ефимова, благодаря этому будет создана более качественная, безопасная, а также отвечающая современным требованиям среда. Изменение подхода к расчету озелененных территорий – важный шаг, способствующий улучшению качества жизни москвичей.

Достаточное количество зеленых насаждений и благоустроенных зон повышает привлекательность жилой застройки и уровень комфорта. Таким образом, новые жилые комплексы станут более удобными и гармоничными, сформируют качественное современное пространство, где продуманная инфраструктура каждый день работает на благо жителей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский добавил, что новый механизм расчета площади для озеленения и благоустройства сделает жизнь более комфортной как в отдельных комплексах, так и во всем мегаполисе, способствуя развитию городской среды.

Кроме того, учитываются реальные потребности жителей, создаются условия для отдыха и прогулок, где различные зеленые пространства грамотно дополняют друг друга.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы отметили, что столица уже является мировым лидером по доле озелененных территорий среди крупнейших мегаполисов. У 90% жителей парки и скверы находятся в шаговой доступности.

Руководитель департамента Юлия Урожаева пояснила, что зеленые насаждения – стратегический ресурс, который напрямую влияет на качество жизни в мегаполисе, и задача города – его сохранить. Деревья, кустарники и травянистые растения выполняют важнейшие экосистемные функции: защищают от шума, поддерживают комфортный температурный режим.

В жару зеленые насаждения, согласно оценкам экспертов, могут снижать воспринимаемую температуру на 12 градусов и повышать осаждение пыли на 40%. Соблюдение норм озеленения и грамотный подбор растений с учетом их экосистемных функций создают благоприятные условия для жизни в мегаполисе, делают его более экологичным и эстетически привлекательным.

Ранее в столичном районе Вешняки завершились основные работы по благоустройству дворовых территорий. Было увеличено количество парковочных мест, модернизирована система освещения, а также оборудованы спортивные площадки.

В планах – высадить на территории кудрявые клены, цветущие яблони и другие зеленые насаждения. Они создадут тень и комфортную среду.