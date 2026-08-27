Студенты московских колледжей завоевали 9 медалей в финале чемпионата "Профессионалы"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты столичных колледжей завоевали 9 медалей в финале всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который прошел в Калуге с 21 по 26 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице поэтапно развивается система среднего профессионального образования, а также ведется подготовка специалистов под конкретные задачи реального сектора экономики. Студенты осваивают навыки в современных мастерских, лабораториях и на полигонах, проходят стажировки в ведущих компаниях и на городских предприятиях.

Успехов на соревнованиях они достигают в том числе благодаря этому. Один из примеров – выступление ребят на чемпионате "Профессионалы". Навыки участников оценивали свыше 260 независимых экспертов – действующих инженеров и технологов со всей страны.

"Это в очередной раз подтверждает, что качество практической подготовки в столичных колледжах соответствует запросам ведущих промышленных предприятий", – отметила Ракова.

Москву на соревнованиях представляли 12 студентов с первого по четвертый курс из 7 колледжей: Московского индустриального колледжа, Московского колледжа архитектуры и градостроительства, колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова, колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина, Московского государственного образовательного комплекса и колледжа малого бизнеса № 4. Все участники сборной – победители и призеры городских и межрегиональных этапов чемпионата.

Столичная команда состязалась в 12 из 14 компетенций финала, включая изготовление индивидуальных имплантов, создание прототипов (аддитивное производство), инженерию космических систем, мехатронику, оптоэлектронику, проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленную робототехнику, промышленный дизайн, ремонт беспилотных летательных аппаратов, сварочные технологии, электромонтаж и технологии моды.

Одной из ярких побед стало золото студентки третьего курса Московского колледжа архитектуры и градостроительства Анастасии Тарасовой в аддитивном производстве. Девушка доказала свой уровень сразу в четырех категориях: основном, индустриальном, международном и командном зачете.

Она представила жюри комплексную работу – прототип сеяльного аппарата для пропашных культур, который был реальной задачей от компании ООО "Югсельмаш". Для создания аппарата студентка использовала весь арсенал изученных технологий: от 5D-печати и ЧПУ-обработки до точного литья деталей из резины и литейного пластика.

Тарасова отметила, что будущее – за аддитивными технологиями, а также поделилась, что ей очень повезло изучать это сейчас, в колледже. Она призналась, что очень рада победе. По словам девушки, она поняла, что сможет приносить реальную пользу в настоящей промышленности.

Она пояснила, что прототип аппарата, создаваемого в ходе задания, может пригодиться для экономии дорогих семян и помощи человеку в сборе большего количества урожая.

"Если сеять на глаз, много зерна падает слишком густо, а такой аппарат кладет каждое семечко точно на свое место. В итоге получается богатый урожай, и людям не приходится заниматься тяжелой ручной работой в поле", – добавила она.

Всего в финале состязания по промышленным компетенциям приняли участие более 200 конкурсантов. Это студенты и молодые специалисты из регионов России, а также представители 30 дружественных стран, включая Казахстан, Белоруссию, Китай и Индию. Участники соревновались в разных зачетах.

Ранее московские студенты успешно выступили на первом этапе финальных соревнований чемпионата "Профессионалы", который прошел в мае в Нижнем Новгороде. Тогда ребята завоевали пять золотых и две бронзовые медали в сфере ИТ и креативных индустрий.

Теперь команда готовится к третьему финалу, который завершит чемпионатный цикл 2026 года. Он пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге, где участники продемонстрируют компетенции в сферах образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий.

Победители и призеры финалов, а также их наставники получат премии, установленные правительством России, – от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Участников чемпионатного движения поддерживают более 10 тысяч компаний и предприятий. В этом году они уже предложили конкурсантам свыше 50 тысяч стажировок и вакансий.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в столичных колледжах появятся 3 новых IT-направления. Студенты смогут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта.