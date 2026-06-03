Москвичи завоевали семь медалей в сфере ИТ в финале чемпионата "Профессионалы"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты московских колледжей стали обладателями 7 медалей в финале чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего команда из Москвы приняла участие в соревнованиях в 9 компетенциях из 12. Ребята получили 5 золотых и 2 бронзовые медали. Они проявили себя в области веб-технологий, 3D-моделирования, разработки виртуальных продуктов, программных решений для бизнеса, нейросетей, моушен-дизайна, технологий информационного моделирования BIM, дизайна интерьера и графического дизайна.

Как заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, победа в соревнованиях говорит о высоком уровне подготовки студентов московских колледжей. Они демонстрируют свои знания в наиболее востребованных направлениях благодаря совмещению во время учебы теории и практики.

Всего на соревнованиях было 9 участников из Москвы. Это студенты разных учебных заведений:

колледжа информационных технологий "ИТ. Москва";

политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова;

Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова;

Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно";

колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина;

колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23;

Первого московского образовательного комплекса, колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26;

Московского городского открытого колледжа.

В финале участвовали более 170 конкурсантов, более 200 экспертов, молодые специалисты из российских регионов и других стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Замбии, Южно-Африканской Республики, Йемена, Таджикистана, Ганы, Судана.

Учащийся колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 Андрей Галкин стал лидером в компетенции "Разработка виртуальных миров". Он создал копию парк-отеля для обучения персонала. Там администраторы смогут отрабатывать навыки.

По словам студента, ему было очень интересно увидеть работы других участников. Для него соревнования стали бесценным опытом.

Кроме того, участники и гости соревнований ходили на мастер-классы, общались друг с другом и с экспертами, получали консультации по поводу карьеры. Студентам рассказали и о стажировках в лучших вузах страны.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в столичных колледжах появятся 3 новых IT-направления. Студенты смогут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта.

