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03 июня, 14:10

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Москвичи завоевали семь медалей в сфере ИТ в финале чемпионата "Профессионалы"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты московских колледжей стали обладателями 7 медалей в финале чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего команда из Москвы приняла участие в соревнованиях в 9 компетенциях из 12. Ребята получили 5 золотых и 2 бронзовые медали. Они проявили себя в области веб-технологий, 3D-моделирования, разработки виртуальных продуктов, программных решений для бизнеса, нейросетей, моушен-дизайна, технологий информационного моделирования BIM, дизайна интерьера и графического дизайна.

Как заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, победа в соревнованиях говорит о высоком уровне подготовки студентов московских колледжей. Они демонстрируют свои знания в наиболее востребованных направлениях благодаря совмещению во время учебы теории и практики.

Всего на соревнованиях было 9 участников из Москвы. Это студенты разных учебных заведений:

  • колледжа информационных технологий "ИТ. Москва";
  • политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова;
  • Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова;
  • Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно";
  • колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина;
  • колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23;
  • Первого московского образовательного комплекса, колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26;
  • Московского городского открытого колледжа.

В финале участвовали более 170 конкурсантов, более 200 экспертов, молодые специалисты из российских регионов и других стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Замбии, Южно-Африканской Республики, Йемена, Таджикистана, Ганы, Судана.

Учащийся колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 Андрей Галкин стал лидером в компетенции "Разработка виртуальных миров". Он создал копию парк-отеля для обучения персонала. Там администраторы смогут отрабатывать навыки.

По словам студента, ему было очень интересно увидеть работы других участников. Для него соревнования стали бесценным опытом.

Кроме того, участники и гости соревнований ходили на мастер-классы, общались друг с другом и с экспертами, получали консультации по поводу карьеры. Студентам рассказали и о стажировках в лучших вузах страны.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в столичных колледжах появятся 3 новых IT-направления. Студенты смогут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта.

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